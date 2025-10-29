Christian Nodal acude a la FGR por demanda de Universal Music

Christian Nodal acudió a la Fiscalía General de la República por la demanda de Universal Music, que lo acusa de falsificación de documentos en la disputa por sus canciones.

El cantante Christian Nodal se presentó recientemente ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del proceso legal que enfrenta tras la demanda interpuesta por Universal Music, su antigua disquera, por el presunto delito de falsificación de documentos.

De acuerdo con el programa Sale el Sol, Nodal acudió a la Fiscalía el pasado 27 de octubre, acompañado de su nuevo equipo legal, luego de haber despedido a sus anteriores abogados. Durante la visita, su defensa solicitó acceso a la carpeta de investigación, aunque aún no se ha fijado fecha para la audiencia inicial.

El conflicto entre el intérprete de “Botella tras botella” y la disquera se remonta a 2021, cuando Nodal junto a sus padres, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez demandó a Universal Music reclamando la propiedad de varias canciones. Un año después, la empresa contrademandó, acusando al cantante y a su familia de haber presentado 32 contratos presuntamente falsificados, con supuestas firmas apócrifas de un notario público, para acreditar la titularidad de los primeros tres álbumes del artista.

El caso cobró nueva fuerza en septiembre pasado, cuando las autoridades judicializaron la carpeta de investigación, lo que significa que el asunto entró en una fase formal de juicio. La disquera asegura que Nodal incumplió los acuerdos establecidos cuando aún formaba parte de su catálogo, afirmando que la propiedad de las obras pertenece a Universal Music, no al artista.

Por su parte, los representantes legales del cantante han solicitado revisar la documentación y continúan trabajando en su defensa. Hasta ahora, Nodal no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema.

El abogado de Universal Music indicó que, de comprobarse la falsificación, el delito podría tener consecuencias federales, con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, además de multas económicas. No obstante, la empresa señaló estar dispuesta a llegar a un acuerdo directo con Nodal, con el fin de evitar que el conflicto escale aún más.

“La solución está en acercarse y dialogar. No se busca afectar la carrera de ningún artista”, expresó el abogado de la disquera.

Mientras tanto, el proceso continúa y se espera que en las próximas semanas la FGR determine la fecha de la audiencia inicial, donde Nodal deberá comparecer nuevamente para responder formalmente a las acusaciones.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR