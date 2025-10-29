Congreso Itinerante llega a Tampico; legisladores reafirman compromiso social

TAMPICO, TAM.- Con el propósito de fortalecer la cercanía entre el Poder Legislativo y la ciudadanía, el Congreso Itinerante del Estado de Tamaulipas llegó este miércoles a Tampico, donde diputadas y diputados locales realizaron una salutación a la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya.

Durante el encuentro, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Humberto Armando Prieto Herrera, agradeció el recibimiento de la primera autoridad porteña y destacó el compromiso de la Sexagésima Quinta Legislatura con la sociedad tamaulipeca.

“Aquí en esta ciudad emblemática del sur de Tamaulipas reafirmamos nuestro compromiso de mantener un Congreso abierto, presente y sensible a las causas sociales. La política, cuando se hace con humanidad y servicio, se convierte en una herramienta poderosa para transformar la vida de las personas… Presidenta Mónica Villarreal, reciba nuestro reconocimiento por su liderazgo, disposición y cariño hacia esta ciudad que nos recibe con los brazos abiertos”, expresó.

Por su parte, Mónica Villarreal Anaya indicó que desde el gobierno municipal se promueve la participación activa de la ciudadanía y que la visita de las y los legisladores locales refleja su atención a las demandas sociales y la comunicación directa con quienes las plantean.

“Pudieran visibilizar los avances y la transformación que se está llevando en esta zona sur del estado y nosotros, como habitantes, tener la oportunidad de escuchar y aprender cómo se lleva a cabo una sesión del Congreso del Estado, que hoy preside atinadamente la diputada Eva Araceli Reyes González… con ese toque femenino que se está dando en todos los ámbitos de nuestra República Mexicana”, señaló.

La alcaldesa recordó que la última sesión del Congreso del Estado celebrada en Tampico fue en 2004, durante la Quincuagésima Octava Legislatura.

Como parte de las actividades del Congreso Itinerante, este jueves 30 de octubre se llevará a cabo la “Mañanera Legislativa” a las 9:00 de la mañana en el Salón Laguna del Carpintero de la Expo Tampico.

Posteriormente una sesión pública ordinaria a las 12:00 del día, a la que han sido convocados representantes de la sociedad civil.

Por Cynthia Gallardo

La Razón