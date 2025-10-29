Cortes en el servicio de energía eléctrica afectó a 76 mil 538 usuarios de CFE en Tamaulipas y Veracruz

TAMAULIPAS, MÉXICO.- 76 mil 538 usuarios del estado de Tamaulipas y Veracruz fueron afectados con la interrupción del suministro de energía eléctrica a causa del ingreso del Frente Frío no. 11, acompañado de vientos de 50 a 70 km/h con rachas de 100 km/h en el litoral de Tamaulipas.

La Comisión Federal de Electricidad informó que, en las zonas: Tampico, Mante y Victoria de la División Golfo Centro se avanzó en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

A las 11:00 horas Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que:

De 77 mil 633 usuarios afectados, se ha recuperado a 34 mil 495, lo que representa un avance de 44.4%.

De 21 circuitos de media tensión afectados, 5 se encuentran restablecidos al 100%, 2 se encuentran parcialmente restablecidos y 14 pendientes de restablecer.

* De 10 ramales de media tensión afectados, 2 se encuentran restablecidos al 100%, 1 parcialmente restablecido y 7 pendientes de restablecer.Para la atención del evento se han dispuesto 132 trabajadores electricistas, 29 grúas y 38vehículos.

Personal de CFE continúa con las labores de restablecimiento hasta recuperar al 100% de los usuarios afectados.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón