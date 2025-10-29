Detienen en Portugal a Simón Levy, exsubsecretario de Turismo de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó la detención de Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Planeación y Política Turística, quien fue capturado en Portugal mediante un operativo internacional coordinado con autoridades migratorias europeas.

De acuerdo con la fiscalía, Levy tenía dos órdenes de aprehensión vigentes derivadas de denuncias por daño a la propiedad, amenazas y delitos ambientales, interpuestas por un particular en la Ciudad de México. Su ubicación fue posible tras activarse una alerta migratoria y de cooperación internacional.

Fuentes oficiales precisaron que, una vez concluido el procedimiento de verificación de identidad, se iniciará el proceso de extradición para que el exfuncionario enfrente los cargos ante un juez capitalino.

Levy, quien formó parte del gobierno federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, había sido señalado previamente por conflictos legales con un empresario y por incumplimientos en acuerdos civiles.

Horas después del anuncio, el propio Levy publicó en sus redes sociales que se encontraba “perfectamente bien” y negó haber sido arrestado, aunque la FGJ-CDMX sostuvo que la detención fue confirmada por las autoridades portuguesas.

El caso permanece en trámite y se espera que en los próximos días la fiscalía mexicana emita un reporte oficial sobre los avances del proceso de extradición.