Disfraces para todos los gustos y bolsillos… y que gane el mejor en Halloween

Disfrazarse no tiene edad y en Tampico la fiesta del Halloween este 31 de octubre promete sacar a más de uno de la rutina.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ya llegó la temporada en la que adultos y niños dejan de ser ellos mismos para convertirse en monstruos, villanos o calabacitas coquetas.

En Cartoon Disfraces, negocio ubicado en Héroes del Cañonero Tampico esquina con Fray Andrés de Olmos en el centro de la ciudad, su propietario Jorge Martínez Castillo asegura que, contra toda lógica económica, desde hace cinco años mantienen los precios.

Como para aplaudirle con guantes de Freddy Krueger incluidos.

Hay opciones para todos los bolsillos:

Calabacitas desde 160 pesos

Un Freddy Krueger completito en 280 pesos

Disfraces para adultos entre 500 y 600 pesos

Y si alguien quiere brillar (o aterrar) más: arriba de mil 200 pesos con licencia y detalle fino.

Si creías que Scream ya era un recuerdo del videoclub, estás equivocado.

“Ha regresado gracias a TikTok”, indicó Martínez. La máscara blanca sigue siendo la celebridad del terror, seguida de invitados eternos como Michael Myers, Chucky y Jason.

El horror clásico nunca pasa de moda, como los sustos de mamá cuando ve la tarjeta de crédito.

Además hay para todos: recién nacidos convertidos en mini dráculas, súper héroes, brujas con glamour, tallas extra para monstruos, capas y sombreros para quienes solo quieren “dar el gatazo”.

Quienes apuestan por un buen disfraz suelen ganar concursos en antros porque el terror, bien producido, paga. Y si te sorprende el calendario, el mismo día de brujas puedes llegar por tu atuendo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón