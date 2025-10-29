Dodgers vs Blue Jays: Te decimos dónde y a qué hora ver el juego 5 de la Serie Mundial

Tras la victoria de Toronto, el Dodgers Stadium abre sus puertas para que los fans disfruten del quinto juego que podría encaminar al ganador del Clásico de Otoño

Dodgers y Blue Jays está dejando todo en el diamante para hacerse con el título de campeones de la Serie Mundial. Después de cuatro juegos, la serie se encuentra igualada 2-2, por lo que los fans podrán disfrutar de un encuentro más entre las dos mejores novenas de la temporada 2025. Ahora te dejamos todo lo que debes de saber para poder disfrutar del cotejo que romperá con el empate en el Clásico de Otoño.

Toronto comenzó la Serie Mundial con una victoria de 11-4 en casa, pero para el segundo juego los Dodgers se impusieron 1-5 para igualar la pizarra del Clásico de Otoño. Las novenas viajaron a Los Ángeles para continuar con la rivalidad que buscará consagrarse como campeones. Los de Hollywood ganaron con una actuación especial de Ohtani 6-5. Para el cuarto juego Guerrero Jr. fue pieza clave para que Blue Jays volviera a igualar la pizarra 2-2.

Ahora, los canadienses y angelinos se verán las caras, una vez más en el Dodgers Stadium para romper la igualada en la Serie Mundial. Este encuentro podría encaminar al ganador del Clásico de Otoño, ya que lo dejaría a una victoria de levantar el trofeo de campeón de la Major League Baseball. Te dejamos lo que debes de saber para no perderte un solo instante del quinto juego de la rivalidad entre Blue Jays y Dodgers.

Vladimir Guerrero Jr.’s first career #WorldSeries homer put the @BlueJays ahead for good in Game 4 😤 (MLB x @GoogleCloud) pic.twitter.com/FrdFti9YsK — MLB (@MLB) October 29, 2025

¿Cuándo se realizará el juego 5 de la Serie Mundial? | Dodgers vs Blue Jays

Los Ángeles Dodgers vs Toronto Blue Jays volverán a saltar al diamante este 29 de octubre con la misión de sacar la victoria que rompa el empate en la pizarra del Clásico de Otoño. Se tiene que recordar que quedan máximo 3 juegos por disputarse, por lo que la novena que saque la ventaja de dos juegos ganados, será el que levante el trofeo de campeón en el 2025.

¿A qué hora ver el juego 5 de la Serie Mundial? | Dodgers vs Blue Jays

El encuentro entre Los Ángeles y la novena de Toronto está programado para comenzar en punto de las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por lo que los fans del ‘Rey de los Deportes’ ya tienen una cita con su televisión o dispositivo smart para poder disfrutar del quinto capítulo del Clásico de Otoño este 29 de octubre 2025.

¿Dónde ver en vivo el juego 5 de la Serie Mundial? | Dodgers vs Blue Jays

El juego de este miércoles, 29 de octubre, que comenzará a las 18:00 horas se podrá disfrutar por televisión abierta, canales de paga y por algunas plataformas de streaming. Te dejamos todas señales donde se podrán disfrutar las acciones dentro del diamante del Dodgers Stadium.

Televisión abierta: Imagen TV

Televisión de paga: ESPN y Fox

Streaming: Caliente TV y Disney+

Ahora que lo sabes solo queda esperar a que llegue la hora para que los fans del ‘Rey de los Deportes’ se sienten frente a su televisor para disfrutar de un encuentro que sacará chispas en las 9 entradas o más. Se tiene que recordar que el encuentro contará con Trey Yesavage y Blake Snell en la lomita para abrir juego 5 de la Serie Mundial.

¡Juego 5 en el Dodger Stadium! 🤩 ¿Podrán los Blue Jays volver a ganar o los Dodgers defenderán su casa? 👀 ¡Acción de la buena esta noche…es la #WorldSeries! pic.twitter.com/WaiL70RtFy — MLB Español (@mlbespanol) October 29, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO