Ingresó el Frente Frío 11 y deja 10 reportes de incidentes por fuertes vientos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El ingreso del Frente Frío número 11 provocó esta mañana fuertes vientos del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en la zona conurbada y hasta 90 kilómetros por hora en el puerto de Altamira, informó Rafael Chirinos Aguilar, subdirector regional de Protección Civil Regional al documentar al menos 10 reportes de incidentes en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Chirinos Aguilar, subdirector regional de la dependencia estatal, expresó que diversas colonias de los tres municipios se quedaron sin energía eléctrica debido a las afectaciones en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.

Aunque no se precisó el número de sectores afectados, dio a conocer cortes momentáneos en la zona centro y norte de Tampico, así como en Ciudad Madero y Altamira.

«Se han ido restableciendo los servicios. Donde tardará un poco más es en dónde se requiera la reposición de un transformador», indicó el funcionario.

Sobre los daños registrados en la torre de radiocomunicación de la Guardia Estatal, señaló que corresponderá a la empresa responsable del servicio atender la falla.

Chirinos Aguilar exhortó a la población a evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones, especialmente en zonas turísticas como playa Miramar y las escolleras, donde los efectos del norte incrementan el riesgo de accidentes.

«Si observan cables caídos, no deben acercarse ni intentar moverlos. Lo correcto es reportarlo al 911 para que las autoridades realicen el acordonamiento»

Hasta el momento no se han registrado reportes de caída de estructuras de edificios antiguos, pero Protección Civil reiteró el llamado a mantenerse alejados de edificaciones o áreas donde se detecten posibles daños.

El subdirector regional advirtió que los vientos continuarán a lo largo del día y anticipó un nuevo descenso de temperatura para el fin de semana en el sur de Tamaulipas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón