Instalan módulos de vacunación contra enfermedades de temporada invernal en el Palacio Municipal y servicios médicos municipales

Se distribuyeron 200 dosis de vacunas para hoy y mañana de las que en las primeras horas de instalarse los módulos se aplicaron 74 dosis.

TAMPICO, TAM.- Para que empleados municipales en activo y pensionados de Tampico y la población en general se protejan contra enfermedades propias de la temporada invernal:influenza, neumococo, Covid, además de tétanos y sarampión; hoy, en coordinación con el Distrito de Salud Bienestar II instaló dos módulos de vacunación.

«Yo creo con la vivencia del Covid creo que hemos aprendido a cuidarnos pero se nos olvida y luego nos da miedo el piquetito ese piquetito salva vidas y de complicaciones. Invito a los pacientes que vienen con diabetes que se vengan a vacunar personas de la tercera edad y los niños… es para todos pacientes vulnerables tienen que vacunarse»

Ofelia Cantú Rodríguez, directora de servicios de salud municipales expresó que se habilitaron dos módulos de vacunación en el pórtico del palacio municipal y en el área de servicios médicos municipales.

«Por instrucciones claras de nuestra presidenta la licenciada, Mónica Villarreal Anaya en coordinación con el Distrito de Salud Bienestar II trabajar de manera coordinada para la ciudadanía. Tenemos dos módulos de vacunación aquí en el pórtico de la presidencia en donde se están dando las vacunas de influenza, neumococo, Covid, tétanos y sarampión. Al igual hay un módulo en los servicios médicos municipales para derechohabientes, pensionados y familiares y aquí en el pórtico es para el público en general»

No descartó que la instalación de los módulos de vacunación se realice dos a tres veces y exhortó a las personas a acudir hoy miércoles 29 y mañana 30 de octubre en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde

