Mejoran la infraestructura sanitaria y vial en Nuevo Laredo

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó la entrega de importantes obras de drenaje y repavimentación con una inversión superior a los 6.3 millones de pesos

NUEVO LAREDO, TAM.- Las calles de las colonias La Fe, La Fe II y Unidad Nacional hoy lucen diferentes: más seguras, funcionales y con servicios dignos para sus habitantes. La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó la entrega de importantes obras de drenaje y repavimentación con una inversión superior a los 6.3 millones de pesos, lo cual refleja el compromiso de su gobierno con el bienestar de cada familia neolaredense.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del trabajo continuo que su administración realiza para modernizar las vialidades y garantizar servicios básicos eficientes.

“Con estas obras reforzamos la infraestructura sanitaria y mejoramos nuestras calles, porque sabemos que un drenaje en buen estado y vialidades seguras son esenciales para el bienestar de nuestras familias y el desarrollo de nuestra ciudad.Cada obra representa progreso, salud y bienestar para nuestra gente. Seguiremos trabajando con responsabilidad y resultados, porque Nuevo Laredo merece infraestructura moderna y servicios públicos de calidad”, afirmó la alcaldesa.

Entre los proyectos entregados destacan la rehabilitación de subcolector sanitario en la calle Eva Sámano entre Villagrán y Vías BJ, beneficiando directamente a vecinos de las colonias Unidad Nacional y La Fe con una inversión de 3 millones 735 mil pesos, la pavimentación con carpeta asfáltica en la Lateral Oriente de la calle Eva Sámano de López Mateos, entre Xicoténcatl y Villagrán, en la colonia La Fe, con una inversión de 914 mil 039 pesos y una superficie de 677 metros cuadrados.

En la calle Pedro María Anaya, entre Villagrán y Xicoténcatl, se realizó el recarpeteo asfáltico y la rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje sanitario, con una inversión total de 760 mil 455 pesos y una superficie de 505 metros cuadrados, beneficiando a más de 9 mil habitantes.

La alcaldesa entregó otro recarpeteo asfáltico en la calle Manuel Ávila Camacho, entre Jaumave y Agustín de Iturbide, en la colonia La Fe II, con una inversión de 1 millón 333 mil 666 pesos y una superficie de 4 mil metros cuadrados.

Estas obras forman parte de un plan integral que el Gobierno Municipal ha desarrollado en los últimos años para fortalecer la infraestructura urbana en el sector oriente de la ciudad.

Durante el periodo 2021–2024, se han invertido más de 91.6 millones de pesos en proyectos de pavimentación, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos, colectores sanitarios y mejoras en instituciones educativas dentro de las colonias Villas de La Fe, La Fe y La Fe II

