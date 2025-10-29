No existe desvío de recursos en becas: SET

La dependencia aseguró que el manejo del presupuesto educativo se realiza con apego a la ley y bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) negó que existan desvíos o usos indebidos de recursos en el subprograma “Becas SET-SNTE, Madres Solteras y Capacidades Diferentes”. La dependencia aseguró que el manejo del presupuesto educativo se realiza con apego a la ley y bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.

En un comunicado, la SET respondió a versiones difundidas en medios digitales y precisó que no se ha detectado ninguna irregularidad en la asignación de apoyos económicos.

Explicó que el subprograma opera conforme a los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario U128 “Becas Transformación”, emitidos anualmente para cada ejercicio fiscal. Su objetivo es otorgar becas a trabajadores de la educación, así como a sus hijos o personas bajo su tutela, inscritos en instituciones educativas dentro o fuera del estado.

La dependencia indicó que los apoyos fueron asignados conforme a los criterios establecidos por la Sección 30 del SNTE, sin excluir a ningún trabajador que acredite relación laboral activa con el sistema educativo estatal.

Para el ejercicio 2025, se incorporaron límites en los montos y número de beneficiarios con el propósito de ampliar la cobertura y garantizar una distribución equitativa de los recursos.

Finalmente, la SET informó que las auditorías del ejercicio 2024 no registraron observaciones por desvío de recursos, y reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los programas de apoyo al magisterio tamaulipeco.

Por Raúl López García