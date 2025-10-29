Primer divorcio igualitario en Altamira ocurre a un año de la boda

Este caso es el primero de una pareja del mismo sexo que solicita el divorcio, tras la aprobación del matrimonio igualitario en Tamaulipas en octubre de 2022

ALTAMIRA, TAM.- Un matrimonio igualitario en Altamira concluyó su unión legal a solo un año de haberse casado, informó Blanca Silvia Borjas Loredo, titular de la Primera Oficialía del Registro Civil.

La funcionaria detalló que la pareja de mujeres decidió dar por terminada su relación legal, sumándose a las estadísticas de divorcios que maneja la oficialía cada mes.

«Tuvimos un divorcio de un matrimonio igualitario, la pareja solo duró un año casada y lo dieron por concluido, hablamos de una pareja de mujeres».

Blanca Silvia Borjas Loredo comentó que, de manera regular, la dependencia atiende un alto número de actualizaciones en las actas de matrimonio, lo que incluye las disoluciones conyugales.

«Por mes tenemos de 23 a 28 divorcios, cuando son muchas las actualizaciones de las actas de matrimonio, sabemos que un porcentaje de eso entran como divorcios».

La oficial del Registro Civil mencionó que los divorcios se presentan en parejas de todas las edades, ello refleja que la decisión de separarse no se limita a un sector de la población en específico.

«Hemos tenido parejas que tienen 40 años de matrimonio y en la actualidad se están divorciando», finalizó.

Óscar Figueroa

La Razón