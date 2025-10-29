Publican video del avión que estuvo atrapado en el ojo del huracán ‘Melissa’

El poderoso ciclón ya se degradó a categoría 2 y ahora se dirige hacia el territorio de Las Bahamas

Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos difundió un video capturado desde el interior del avión que quedó “atrapado” en el ojo del Huracán Melissa y en dicha grabación se pueden apreciar los efectos del fenómeno denominado como “dientes de sierra”, por lo que, como era de esperarse, las impactantes imágenes se hicieron virales en plataformas digitales.

De acuerdo con la información difundida por el Teniente Coronel, Jeremy Dehart, oficial meteorológico de reconocimiento aéreo del 53 Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos la aeronave que voló al ojo del Huracán Melissa la mañana del martes 28 de octubre se quedó atrapada en el centro del ciclón por un lapso de alrededor de 30 minutos, en el cual, estuvo sobrevolando en círculos buscando una salida lo más segura posible pues se informó que toda la pared del ojo estaba iluminada por relámpagos, además, había fuertes turbulencias.

Jeremy Dehart, señaló que el fenómeno de “dientes de sierra” solo se presentan en huracanes de gran intensidad y hace referencia a las variaciones bruscas en la velocidad del viento, la temperatura del aire, así como en la presión atmosférica de la zona central de dicho fenómeno, lo cual, origina severas turbulencias y cuando dichas variaciones son graficadas tienen el aspecto de los dientes de una sierra.

Cabe mencionar que, los tripulantes del escuadrón TEAL 76 que estuvieron en el ojo del huracán experimentaron una turbulencia tan fuerte que la aeronave tuvo sacudidas hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango de 600 a 700 pies durante aproximadamente un minuto, además, durante este histórico vuelo se registró que la presión atmosférica en el centro del huracán descendió hasta 893 mb (milibares).

Así fueron las intensas turbulencias en el ojo del Huracán Melissa

Como se dijo antes, el Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos difundió un video capturado desde el interior del avión que realizó una expedición en el ojo del Huracán Melissa y en dicha grabación se pueden apreciar que las poderosas sacudidas tiraron todo tipo de artículos de los estantes de la aeronave, en la cual, varios especialistas se encontraban trabajando, sin embargo, en todo momento mantuvieron la calma pese a lo inquietante de la situación.

Es importante mencionar que, tras este histórico vuelo, el avión del Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos logró regresar en una pieza a la estación de operaciones de Curazao, sin embargo, por protocolos de seguridad, se informó que la aeronave será sometida a una minuciosa revisión debido a que estuvo sometido a fuerzas más intensas de las acostumbradas, por lo que, estará fuera de servicio.

El Huracán Melissa provocó severos estragos durante su paso por Jamaica y Cuba, sin embargo, dicho sistema ya se degradó a categoría 2 y actualmente se ubica a 245 km al sur de las Bahamas, y a 1,160 km al este de Cancún, Quintana Roo, sin embargo, se precisó que este ciclón no representa riesgo para el territorio mexicano.

