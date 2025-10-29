Rehabilita COMAPA SUR red sanitaria en la colonia Luna Luna

Con el propósito de mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y fortalecer las condiciones de salud y medio ambiente, COMAPA SUR inició la rehabilitación de la línea general de drenaje sanitario en la colonia Luna Luna de Ciudad Madero.

Los trabajos se realizan sobre la calle Simón Castro, entre Serapio Venegas y Alberto Flores, donde se lleva a cabo la sustitución de una tubería de 95 metros lineales y 12 pulgadas de diámetro. Esta acción beneficiará a las familias del sector, al eliminar descargas y filtraciones que afectaban el entorno, incluyendo un punto cercano a la laguna La Ilusión.

El proyecto se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, con la finalidad de brindar soluciones duraderas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y eviten afectaciones futuras.

Estas labores forman parte del programa permanente de fortalecimiento de la red sanitaria que COMAPA SUR impulsa en Tampico y Ciudad Madero, con el apoyo del Gobierno del Estado y el acompañamiento de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, reafirmando su compromiso de trabajar por una infraestructura más eficiente y sustentable para la región sur de Tamaulipas.

POR MARIO PRIETO