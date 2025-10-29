Reportan ataque con arma de fuego en la colonia Esfuerzo popular de Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A las 07:30 horas del 29 de octubre, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre la agresión con un arma de fuego en contra de un hombre en la colonia Esfuerzo Popular.

A través de sus redes sociales, la dependencia dio a conocer que, al tener conocimiento de los hechos, las autoridades realizaron un recorrido de vigilancia por la zona; Los hechos ocurrieron en la calle Constitución de la mencionada colonia.

De acuerdo con fuentes estatales, la persona lesionada es un individuo de 32 años.

La víctima fue atendida por cuerpos de emergencia y trasladada a un centro hospitalario.

Hasta el momento, se espera que las autoridades proporcionen más información sobre su estado de salud y actualicen los datos de la investigación.