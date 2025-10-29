Se reprograma para este jueves el evento de culminación del Marciano Fest 2025

Con este evento se pone fin a una semana de actividades que fortalecen la promoción del municipio como un destino innovador y lleno de historias y leyendas

CIUDAD MADERO, TAM.- Debido a las condiciones climatológicas registradas este miércoles con la entrada del frente frío número 11, el evento del Día del Marciano Fest 2025 se reprogramó para el jueves 30 de octubre en la plaza Gobernadores a partir de las 6 de la tarde, informó el presidente municipal, Erasmo González Robledo.

En ese sentido, explicó que la decisión se tomó con el propósito de garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes, así como para que las familias maderenses puedan disfrutar de esta actividad correspondiente al cierre del Marciano Fest 2025, que dio inicio el pasado 23 del presente mes.

La primera autoridad del municipio extendió una invitación a toda la ciudadanía para participar en esta fiesta llena de color y creatividad, portando una vestimenta alusiva a los marcianos, como camisa o camiseta verde, con el fin de contribuir al ambiente festivo.

Como parte del programa se contempla la presentación del DJ Set, una caravana galáctica, el “Marciano Challenge” y el tradicional pastel gigante marciano, mismo que dará inicio a partir de las 6 de la tarde en plaza Gobernadores de playa Miramar.

Por último, González Robledo comentó que con este evento se pone fin a una semana de actividades que fortalecen la promoción del municipio como un destino innovador y lleno de historias y leyendas, consolidando al Marciano Fest como una celebración emblemática del sur de Tamaulipas.