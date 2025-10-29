VIDEO: Detienen a Jonathan Orozco, ex portero de Monterrey

El arquero mexicano utilizó sus redes sociales para explicar a sus seguidores sobre su detención la noche de este martes por un accidente vial ocurrido hace dos años

El mundo del futbol mexicano vivió momentos de tensión luego de que la noche de este martes 29 de octubre se diera a conocer que el exportero de Rayados de Monterrey, Jonathan Orozco, fue detenido y trasladado a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) ubicadas en la ciudad de Torreón.

Los primeros reportes apuntan a que el exseleccionado nacional pasó la noche en el Cereso de Torreón, tras ser detenido por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un accidente vial ocurrido hace dos años. Presuntamente «Jona» habría estado bajo los efectos del alcohol.

Jonathan Orozco se retiró de las canchas profesionales en el año de 2024. Durante su trayectoria ocupó diversas playeras, entras las que destacan los Xolos de Tijuana, Santos Laguna y Rayados de Monterrey, con éste último equipo consiguió diversos títulos de liga y de Concachampions.

Jonathan Orozco explica por qué fue detenido en Torreón

Luego de que la noticia de su detención tomara relevancia local y nacional, fue el mismo exjugador que utilizó sus redes sociales para explicar a sus miles de seguidores que su detención de este martes 28 de octubre no fue por un caso reciente, sino por uno ocurrido hace dos años.

«Estamos bien gracias a dios, fue por un tema de un choque que ocurrió hace dos años, no se llegó a un acuerdo por parte de la aseguradora con el afectado y tuvimos que recaer con la persona», se escucha decir a Orozco en un video subido a sus redes sociales.

Desde su automóvil el arquero mexicano aseguró que ya no se encuentra detenido, sin embargo, confirmó que el caso legal le tomó varias horas debido a la magnitud de la situación. Sin embargo, agradeció al personal de la FGE por el apoyo y destacó que llegó a un acuerdo con la parte afectada.

Gracias por sus muestras de cariño y apoyo 🙌🏻🙏🏻 pic.twitter.com/K8hOAzNhPN — Jonathan Orozco (@jona_orozco) October 29, 2025

