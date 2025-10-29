VIDEO: Helicóptero choca y se parte en dos mientras rescataba a víctimas de tormentas en Nepal

Un helicóptero de rescate perteneciente a la compañía privada Altitude Air se estrelló este miércoles en Lobuche, una localidad cercana al campamento base del Everest, en la región montañosa de Khumbu, Nepal. El incidente ocurrió durante una misión de auxilio a turistas atrapados por las intensas nevadas que han afectado al país en los últimos días. Afortunadamente, el piloto, único ocupante de la aeronave, fue rescatado con vida y se reporta fuera de peligro.

De acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN), la aeronave, identificada con el número de registro 9N-AMS, se encontraba realizando una maniobra de aterrizaje cuando perdió el control y se precipitó sobre el terreno cubierto de nieve. Los informes preliminares apuntan a que las condiciones meteorológicas extremas, con fuertes vientos y poca visibilidad, habrían sido las causas del accidente.

El helicóptero había despegado de Lukla, uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo por su pista corta y su ubicación entre montañas, para dirigirse hacia Lobuche, donde varios excursionistas permanecían varados a causa de la tormenta. El capitán Vivek Khadka, experimentado piloto nepalí, se encontraba solo a bordo en el momento del siniestro.

Rescate exitoso en medio del mal tiempo

Pese a que la aeronave quedó partida en dos tras el impacto, las unidades de emergencia lograron localizar rápidamente al piloto, quien fue trasladado en otro helicóptero hasta Lukla para una revisión médica. Autoridades locales confirmaron que se encuentra estable y sin lesiones graves, aunque permanece bajo observación.

La zona donde ocurrió el accidente, situada a más de 4,900 metros sobre el nivel del mar, es una de las más inhóspitas del planeta, con temperaturas que pueden caer por debajo de los -15 grados Celsius y vientos que superan los 80 kilómetros por hora. En esas condiciones, los vuelos de rescate son habituales, pero también extremadamente peligrosos.

Un oficial de la comisaría del distrito de Solukhumbu, citado por medios locales, explicó que el helicóptero resbaló sobre una superficie helada mientras intentaba aterrizar. El impacto fue tan fuerte que la aeronave se partió casi por completo, aunque el fuselaje no explotó ni se incendió, lo que permitió que el piloto saliera por sus propios medios antes de ser auxiliado.

Mal clima afecta a montañistas y rutas de rescate

Today, Nepal – an AS 350 crashed in Solukhumbu. Pilot was unhurt. On landing at Lobuche Helipad, the helicopter toppled over. The AS 350 (operated by "Altitude Air Pvt Ltd" , Registration 9N-AMS) was to pick up tourists stranded in the area. Source @AviationSafety pic.twitter.com/E6J1cmYRUq — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) October 29, 2025

En los últimos días, Nepal ha enfrentado intensas tormentas de nieve y lluvias que han afectado a distintas zonas montañosas, incluyendo Mustang, Annapurna y el propio Everest. Decenas de excursionistas quedaron atrapados en refugios o campamentos, mientras que los servicios de rescate han tenido dificultades para operar debido a la visibilidad reducida.

El Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal advirtió que las condiciones podrían empeorar en las próximas horas y pidió a los guías turísticos y montañistas no iniciar nuevas expediciones hasta que mejoren las condiciones. Asimismo, las autoridades solicitaron extremar precauciones y mantenerse informados a través de los boletines oficiales.

En los últimos años, varios accidentes similares han cobrado vidas de pilotos experimentados y rescatistas. En 2023, un helicóptero que transportaba a seis personas se estrelló cerca del monte Manaslu, mientras que en 2022 otro aparato se desplomó en Lamjung, dejando a todos sus ocupantes sin vida.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO