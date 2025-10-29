VIDEO: Motociclistas se roban figura de San Judas Tadeo previo al festejo en CDMX

Ante el robo, la familia que tenía al santo pidió a los vecinos que si reconocen a los ladrones los denuncien

Este martes 28 de octubre, miles de devotos de San Judas Tadeo festejaron al santo de las causas perdidas con misas, mandas y veladoras, pero otros más de plano aprovecharon el día para robarse una figura de fibra de vidrio de un nicho, construido hace más de 15 años.

La familia que tenía la estatua denunció que el hecho ocurrió a las 20:29 horas del lunes 27 de octubre, unas horas antes de que se realizara la celebración para San Judas Tadeo. En un video grabado por una cámara de seguridad se observa el momento en que dos hombres a bordo de una motocicleta se robaron al santo.

Uno de los sujetos iba conduciendo la motocicleta, mientras que el segundo, vestido con una sudadera azul claro y sin quitarse el casco, fue el que descendió del vehículo para llevarse a la figura religiosa, que aproximadamente medía 1.80 metros. El altar de donde fue robado San Judas Tadeo ya estaba hasta adornado, de cara al festejo.

Ante el robo, la familia que tenía al santo pidió a los vecinos que si reconocen a los ladrones los denuncien. El robo de la figura religiosa motivó varios comentarios en redes sociales: «ni en su día lo respetaron», «tal cual, ya no hay perdón de dios», «esos fieles devotos».

😡🙏🏻~ ¡Ni San Juditas se salva! En el marco del 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, dos motociclistas fueron captados por una cámara de seguridad mientras robaban una imagen del santo en la alcaldía Iztapalapa. La figura, que pertenecía a una familia desde hace más de 15… pic.twitter.com/sYC73gcn9i — El Valle (@elvallemexico) October 29, 2025

El culto a San Judas Tadeo, el segundo con más devotos en CDMX

De acuerdo con la Arquidiócesis de México, San Judas Tadeo es la segunda figura católica con más devotos en la Ciudad de México, en donde existe una capilla, ubicada en avenida Politécnico Nacional, pero cuyo epicentro de fe es en el templo de San Hipólito, en la colonia Guerrero.

San Judas Tadeo, conocido como el abogado de las causas imposibles, fue uno de los doce seguidores de Jesucristo que difundieron su palabra, logrando expandir la fe cristiana por Oriente Medio.

