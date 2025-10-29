VIDEO: Se gasta 11 mil pesos en uñas de San Judas Tadeo y se hace viral

Una mujer gastó 11 mil pesos en un diseño de uñas inspirado en San Judas Tadeo con pedrería Swarovski; el video del proceso se volvió viral en TikTok.

San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados en México, volvió a ser tendencia, aunque esta vez no por una procesión o una misa, sino por un insólito diseño de uñas. Una mujer decidió rendirle homenaje de una manera poco convencional: pagó 11 mil pesos por unas uñas inspiradas en el “santo de las causas imposibles”.

El video, compartido por la manicurista en TikTok, muestra el proceso completo y los materiales utilizados, lo que rápidamente captó la atención de miles de usuarios. En las imágenes se observa cómo el diseño combina técnica, brillo y devoción, con la figura de San Judas Tadeo elaborada a mano y decoraciones de pedrería Swarovski.

Según explicó la creadora del diseño, el servicio comenzó con una manicura básica de 500 pesos, seguida de un encapsulado con valor de 1,500 pesos. El diseño artístico de San Judas, elaborado en ambas manos, costó 2,500 pesos por mano, y la aplicación de bisutería Swarovski elevó el total a 3,500 pesos adicionales. La clienta, satisfecha con el resultado, dejó una propina de 1,000 pesos, sumando un total de 11,000 pesos.

El trabajo, que tomó más de 10 horas y se realizó en domingo día en que la manicurista usualmente no trabaja, generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios elogiaron la dedicación y la precisión del diseño, mientras que otros criticaron el alto costo y el estilo extravagante:

“Muy falso tu Swarovski.”

“Es demasiado caro para lo que es.”

“Lo más naco que he visto en uñas.”

“La prueba de que el dinero no tiene nada que ver con la clase.”

A pesar de las críticas, el video superó miles de reproducciones y abrió debate sobre cómo la devoción a San Judas Tadeo considerado el santo de las causas difíciles se ha extendido a nuevos espacios, incluyendo la moda y la estética, donde la fe, el lujo y la cultura popular se mezclan de formas inesperadas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR