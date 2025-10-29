VIDEO: Toro persigue a niños, destruye en un vehículo y aterroriza a vecinos en Brasil

Los vecinos corrieron a esconderse en el primer lugar que encontraron tras ver al toro corriendo sin rumbo y muy alterado

Un toro suelto causó terror entre los vecinos de Juazeiro do Norte en Ceará, Brasil, el pasado fin de semana; el incidente causó múltiples destrozos materiales, pero lo más preocupante que se aprecia en los videos que se difundieron en redes sociales, es que personas de todas las edades, incluidos niños, corrieron despavoridos para evitar ser alcanzados por el animal.

Medios locales detallan que el inusual ataque del toro ocurrió la mañana del sábado 25 de octubre, aunque se desconoce de dónde salió el enorme animal, mismo que corrió por las calles dando cornadas en estructuras e incluso dañando autos y causando destrozos.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, pues un hecho como este es poco común, especialmente porque se apreciaba cómo el animal estaba alterado, agitado y corriendo sin rumbo, desatando así el pánico entre los vecinos, quienes trataron de salvaguardarse.

Decenas de personas corrieron dentro de sus hogares para evitar alguna cornada del animal, mientras que otros trataban de ocultarse en callejones o vehículos con la esperanza de no ser alcanzados, aunque esto no calmaba la energía del bovino.

Algunos de los videos que fueron captados por los afectados dejan ver cómo el toro rompió una puerta de cristal, embistió peatones y autos; de acuerdo con los reportes de Oeste Doce, el ataque del duro “varios minutos” hasta que por fin pudieron controlarlo en su estado salvaje.

Tras el inesperado suceso, no se reportaron personas heridas y únicamente quedó el registro de daños materiales, personas y hasta mascotas corriendo del miedo. Uno de los videos más virales del momento muestra a un par de niños junto a un hombre ocultándose detrás de un carro, contra el que el toro se abalanzó.

Segundos después de ver cómo el animal se acercaba a ellos, salieron corriendo para refugiarse dentro de una vivienda a la que el animal no podría entrar. Pero la parte trasera del auto, así como el parabrisas trasero y uno de los espejos quedaron destrozados.

Un segundo video que da muestra del pánico que llegaron a sentir los vecinos muestra el momento exacto en el que en un campo abierto, un vecino se vio obligado a escalar una de las torres que sostienen los cables de electricidad para evitar ser alcanzado por el toro, quien se mantuvo en los alrededores por varios minutos.

Este mismo incidente fue captado a lo lejos por otros de los afectados y las imágenes muestran que pese a que el hombre ya estaba a una altura suficiente para mantenerse a salvo, el toro lo rodeaba y lanzaba cornadas para tratar de alcanzarlo, aunque afortunadamente salió ileso.

🇧🇷 | Un toro suelto irrumpió en una residencia del Sítio Loaradouro, en Juazeiro do Norte. Una familia con niños tuvo que correr despavorida para ponerse a salvo, mientras el toro causaba cuantiosos daños en la vivienda y en un automóvil estacionado. pic.twitter.com/HP2BhRkeFS — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 29, 2025

Tras el incidente, se supo que el hombre que aparece en los videos virales es Itallonovik de Souza que, según reportes, acababa de llegar del trabajo cuando el toro corrió hacia él. El testigo y víctima dijo al Northeast Daily que esta no es la primera vez que ocurre un incidente como este, pues es común que los toros salten sus parcelas y desaten el pánico entre los vecinos.

Si bien hasta ahora no se sabe de dónde salió el animal, se cree que pudo haber escapado de alguna propiedad cercana; sin embargo, no se descarta que el bovino haya llegado a la localidad de forma ilegal. Otros medios brasileños también hacen mención que el animal logró saltarse una valla y causar todo el caos en la zona.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO