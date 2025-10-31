¡A cerrar con dignidad!

La venta de boletos comenzará el viernes, de 09:00 a 20:00 horas en las taquillas del estadio. Los precios son: $170 para plateas, $90 para sombra y $60 para preferente norte y sur.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos enfrentará este viernes a Mineros de Zacatecas en la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria.

El equipo, dirigido por Jorge Urbina, realizó entrenamientos durante la semana, trabajando en aspectos tácticos y físicos en el Centro de Formación y en el estadio.

Mario Sarmiento, canterano del club, mencionó que los jóvenes tienen oportunidad de participar y deben aprovecharla:

“Los resultados no han sido los que queremos, pero seguimos trabajando. Ahora es momento de que los jóvenes aprovechen la oportunidad, y saben que para ganarse un lugar deben esforzarse al máximo”.

Sobre su gol en la reciente victoria 1-0 sobre Dorados, comentó:



“Fue especial marcar. Esperemos que el viernes podamos repetir el resultado y, si puedo anotar de nuevo, mejor todavía”.

Sarmiento también mencionó su agradecimiento al cuerpo técnico:

“Estoy agradecido con el profesor Urbina, con el auxiliar y el preparador físico.

Ellos me han dado la oportunidad y las herramientas para seguir creciendo”.

El partido iniciará a las 19:00 horas. La terna arbitral estará encabezada por Orlando Delgadillo Franco como árbitro central, con Rubén Martín Hipólito y Mauricio Ortega Hernández como asistentes, y Omar Alejandro Ortega García como cuarto oficial.

POR REDACCIÓN

EXPRESO