Automóvil choca y queda atorado en un muro entre comercios de la avenida Ayuntamiento

El accidente vial provocó la movilización de corporaciones de auxilio al trascender presuntas personas heridas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el muro que divide comercios sobre la avenida Ayuntamiento de Tampico quedó un vehículo de la marca Chevrolet.

La unidad se localizó sin ocupantes por elementos de la dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico.

El choque se estima que se registró a las 6:20 horas al no encontrar a nadie se notificó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para que la investigación correspondiente.

El vehículo se desplazaba de norte a sur

Aparentemente quien guiaba la unidad al circular por una curva en la avenida Ayuntamiento esquina con Eliseo Zamudio perdió el control para impactarse en contra del muro de uno de los negocios del sector Lauro Aguirre lo que provocó incertidumbre entre vecinos tras el fuerte estruendo.

El choque provocó el cierre de uno de los carriles de la transitada arteria.

Al lugar de los hechos arribaron agentes de la dirección de tránsito y vialidad de Tampico que implementaron un dispositivo vial en el área.

Héctor Rodríguez Silva, director de Tránsito Tampico lanzó un llamado a conductores para desplazarse con cuidado durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos en que se registra un incremento de 15% en los percances viales.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón