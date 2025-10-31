Avanza estudio de mecánica de suelo para el BRT entre Tampico y Altamira

El funcionario detalló que estos trabajos son realizados por la empresa concesionaria encargada de instalar el nuevo sistema de transporte colectivo. “Desde la divisoria hasta la zona centro de Tampico, hasta la Prepa Medina Cedillo”

Tentativamente en diciembre de este año deberán concluir los estudios de mecánica de suelo en aproximadamente 16 kilómetros que abarcan desde la preparatoria Francisco Medina Cedillo de Tampico hasta la divisoria con Altamira, como parte del proyecto del Bus Rapid Transit (BRT), informó Rogelio Ontiveros Arredondo, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tampico.

El funcionario detalló que estos trabajos son realizados por la empresa concesionaria encargada de instalar el nuevo sistema de transporte colectivo. “Desde la divisoria hasta la zona centro de Tampico, hasta la Prepa Medina Cedillo”

Ontiveros Arredondo explicó que una vez concluidos los estudios se espera contar con el proyecto donde se contempla la construcción de cinco estaciones que servirán como paradas del BRT.

“Los estudios de mecánica de suelo para las estaciones del BRT llevan alrededor de dos meses; aún faltan otros análisis como el trazo geométrico, el impacto vial, la simulación de circulación y diversas ingenierías de tránsito y vialidad. En diciembre debe quedar listo el proyecto o al menos los estudios preliminares que darán paso al proyecto ejecutivo”

El secretario subrayó que el avance del proyecto depende de la disponibilidad de recursos, por lo que su ejecución podría iniciar en 2026, siempre y cuando se garantice el presupuesto necesario.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, la obra requiere una inversión superior a los dos mil millones de pesos para su realización completa.

Cynthia Gallardo

La Razón