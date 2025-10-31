Detectan 49 casos más de cáncer de mama

Esta cantidad representa una reducción en la incidencia al pasar de 26.1 por ciento al 16.2 por ciento en los últimos tres años

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De enero a la fecha, la Unidad Médica Especializada para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME-Dedicam) de Victoria ha detectado 49 nuevos casos de la enfermedad, lo que representa una disminución importante en la incidencia al pasar del 26.1 % al 16.2 % en los últimos tres años.

El director del centro, Jorge Luis Quintero Salinas, explicó que el cáncer de mama tiene causas multifactoriales, por lo que insistió en la importancia de mantener hábitos saludables.

“La alimentación, el ejercicio, evitar el alcohol y el tabaco, así como conocer el factor hereditario, son esenciales. Si una madre o tía ha tenido cáncer, se debe estar muy al pendiente”, advirtió.

Indicó que todas las mujeres mayores de 40 años deben realizarse una mastografía anual, incluso sin síntomas. “Hay dos tipos de estudios: el de tamizaje, para detección temprana, y el diagnóstico, que se aplica cuando la paciente ya presenta síntomas. Estas pacientes no hacen fila, pasan directamente”, explicó.

Señaló que la política de salud estatal es de cero rechazo a mujeres en la UNEME.

“Atendemos entre 20 y 25 mastografías diarias. Recibimos grupos de municipios como Jaumave y Llera, y damos atención especial a listas enviadas por dependencias como la Secretaría de Educación, para que las mujeres no pierdan horas de trabajo”, añadió.

Quintero Salinas destacó que la unidad cuenta con abasto suficiente de materiales de curación, equipos de mastografía, biopsias y ultrasonido.

En el estado se han registrado 80 casos de cáncer de mama en 2025, de los cuales 49 corresponden a Victoria. “La reducción en el porcentaje de detección significa también menos muertes por esta causa. En hombres, el cáncer es mil veces menos frecuente, pero más agresivo, ya que se adhiere rápidamente al hueso.

Afortunadamente, hemos notado una mayor aceptación entre las mujeres para realizarse los estudios”, concluyó.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON