Detienen en Tijuana a presunto líder criminal vinculado al trasiego de droga

De acuerdo con información oficial, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La detención se realizó tras trabajos de inteligencia y seguimiento en la zona.

Ciudad de México.— Autoridades federales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Saúl “N”, identificado como presunto líder de una célula delictiva vinculada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En la operación también fue capturado un hombre señalado como su jefe de escoltas.

Las autoridades informaron que Saúl “N” fue localizado en un domicilio donde se resguardaba. Tras confirmar su identidad, fue asegurado junto con su acompañante. En el lugar fueron decomisadas armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares y el inmueble utilizado como resguardo.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación legal y continuará con las investigaciones.

El operativo forma parte de las acciones coordinadas del gabinete de seguridad para detener a objetivos relacionados con actividades delictivas en la región.