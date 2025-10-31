Empleados postales denuncian malas condiciones laborales en Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) realizaron ayer una protesta pacífica frente a las oficinas de Ciudad Madero, donde colocaron carteles e imágenes que evidencian el deterioro de las instalaciones y las carencias que enfrentan diariamente.

Entre los mensajes se podían leer reclamos como “Mi salario paga la ineficiencia de las autoridades”, “Falta de mantenimiento a las líneas de agua” y “La mala calidad del servicio es culpa de las autoridades”, acompañados de fotografías de sanitarios en mal estado y paredes con humedad.

Los empleados exigieron mejores salarios, herramientas de trabajo, uniformes, refacciones para motocicletas y condiciones dignas en su centro laboral, al señalar que enfrentan techos dañados, baños sin agua y falta de equipo básico.

“Somos la dependencia federal más mal pagada del país”, expresaron los trabajadores, quienes se sumaron al movimiento nacional convocado por el Sindicato de Correos de México para visibilizar la crisis que atraviesa el servicio postal.

Denunciaron además que muchas motocicletas están fuera de servicio, no reciben refacciones ni cascos, y algunos carteros deben repartir correspondencia a pie o en bicicletas propias. También mencionaron que las oficinas presentan fugas, humedad, instalaciones eléctricas deficientes y falta de agua potable, lo que vuelve precarias sus condiciones de trabajo.

El movimiento busca que las autoridades federales atiendan el rezago, abandono y bajos sueldos que desde hace años afectan a los trabajadores postales del país.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón