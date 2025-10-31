Estos son los 5 mejores disfraces del ‘Beliween 2025’

La protagonista de “Mentiras, la serie” lo hizo de nuevo y la noche de ayer sorprendió con su fiesta a la que se dieron cita diversas personalidades del medio artístico mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.-Lo prometido es deuda. Belinda se coronó la noche de ayer 30 de octubre con su entrada triunfal en su Beliween 2025. Una vez más, la cantante y actriz confirmó que ama Halloween y, además, que es la reina de esta celebración estadounidense. Llegó siendo Greta, personaje de “Gremlins”, película de terror que es un clásico.

Pero no sólo la intérprete de “Amor a primera vista” se lució con su disfraz de Greta para este Halloween, ya que sus invitados también estuvieron a la altura de la fiesta. A continuación, compartimos los cinco mejores disfraces de la Beliween 2025, de acuerdo con lo que se ha filtrado en redes sociales, como Instagram y Twitter -red ahora llamada X:

Quiénes asistieron a la Beliween 2025 de Belinda

Algunos de los invitados de la Beliween 2025 de Belinda fueron Eduardo Capetillo, Karol Sevilla, Martín Barba, Majo Aguilar y Lalo Brito, así como Erik Rubín, quien poso junto a su hija Mía Rubín y el novio de ella, Tarik Othón, de acuerdo con una publicación en Instagram de The Editorial México.

Azul Guaita, Bárbara de Regil, Fernando Schoenwald y Majo Aguilar asistieron a la Beliween 2025. Fotos: Instagram The Editorial México / captura de pantalla.

Los invitados de Belinda, protagonista de “Mentiras, la serie”, incluso desfilaron en la alfombra roja (que realmente fue verde) de la Beliween 2025, luciendo sus disfraces. El top 5 de los mejores disfrazados es el siguiente:

•Bárbara de Regil y su esposo, Fernando Schoenwald

La actriz Bárbara de Regil le hizo tributo a la saga de películas “Resident Evil”, que se inspira en una serie de videojuegos de terror. Las cintas las lideró la actriz y modelo Mila Jovoich en el rol de la heroína Alice Abernathy. En tanto, Fernando Schoenwald igual se lució como un héroe, luciendo un disfraz a juego al de su esposa. Esto provocó que sus fans los elogiaran, pero también que comentaran que la también modelo se disfrazó de Rosario Tijeras, su personaje en la serie homónima.

•Majo Aguilar

Quien también se llevó las miradas de la fiesta de Halloween de Belinda también se las llevó la cantante María José Aguilar Carrillo, quien es mejor conocida como Majo Aguilar. La intérprete de “No voy a llorar” se lució con su disfraz de elfa, trayendo de regreso a las criaturas mitológicas femeninas que son pieza clave en cintas, como “El señor de los anillos” en la que Liv Tyler le dio vida a la doncella elfa Arwen.

•Azul Guaita

Otra famosa que sobresalió en la Beliween 2025 es la actriz Azul Guaita, quien para su disfraz apostó por un personaje clásico: Jessica Rabbit, la novia de Roger Rabbit en la película “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”. De pies a cabeza, la protagonista de “Como agua para chocolate” se lució con su apuesta: usó peluca en tono rojo intenso y portó un vestido rojo pasión, así como guantes morados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Editorial México (@theeditorialmx)

•Karol Sevilla

Quien no se quedó atrás en la fiesta de Halloween de Belinda es la actriz y cantante Karol Sevilla, ya que le dijo “sí” a un personaje que gana popularidad: Megan de la película homónima de terror de ciencia ficción que es conocida como “M3GAN” o “M?GAN”. La actriz de “Soy luna” no sólo portó un disfraz que hace recordar a este personaje de terror contemporáneo, sino que también apostó por una melena rubia y maquillaje acorde al mismo. Sus grandes y expresivos ojos jugaron a su favor, razón por la que incluso se volvió tendencia en X.

Karol Sevilla disfrutando del Beliween mientras suena la canción Jackpot de Belinda y Kenia Os 🔥 pic.twitter.com/Xx39KysSER — KS⚡ (@karolstanboy) October 31, 2025

•Aislinn Derbez

La cereza del pastel de la Beliween 2025 fue la actriz y conductora Aislinn Derbez, quien es hija del actor y comediante Eugenio Derbez. La actriz de “A la mala” dejó de lado los disfraces tradicionales de terror y apostó por un clásico de su papá: su personaje llamado Aarón Abasolo que es recordado por su frase “¡Pregúuuuntame, caón”. Un top marinero, short sujetado con una cinta y boina fueron las prendas del disfraz de la titular de “La magia del caos”, quien incluso imitó a su padre.

Con información de HERALDO DE MÉXICO