Estos son los colores que usan las personas seguras de sí mismas, según la psicología

Son colores poderosos que se destacan sobre los demás.

CIUDAD DE MÉXICO.- La psicología del color es un campo que se dedica a estudiar como los tonos se relacionan directamente con la autoconfianza y la seguridad emocional. Aquellas personas que son seguras de sí misma suelen optar por colores que proyectan estabilidad energía y una identidad personal.

Estos tonos no solo influyen en la percepción de los demás sino que también cómo esas personas se sienten con ellos mismas.

¿Qué colores usan las personas seguras de sí mismas ?

Rojo

El rojo está asociado el poder personal y la autoconfianza. En la psicología representa la pasión, fuerza y decisión.

Las personas seguras de sí misma suelen optar por este tono cuando necesitan destacar o marcar presencia. La intensidad de este color estimula el sistema nervioso y refuerza la sensación de control sobre el entorno.

Negro

Luego tenemos el color negro qué está asociado con el control, la elegancia y el dominio emocional. Las personas que utilizan este tono son autosuficientes, firmes y conscientes de su propio valor. No necesitan aprobación externa para validar sus decisiones.

Azul oscuro

Por último tenemos el azul oscuro que refleja una seguridad tranquila que se basa en la madurez y la estabilidad emocional. Las personas que lo eligen suelen tener una mentalidad Serena pero firme capaz de mantener la calma ante la adversidad.

El azul profundo mejora la sensación de confianza y reduce la ansiedad.

De acuerdo a la psicología estos colores simbolizan autoestima, claridad y liderazgo interno. No es una cuestión de moda sino de cómo lamenta asocia cada tono con estados emocionales y formas de actuar.

Con información de HERALDO DE MÉXICO