Gestiona Tampico comodato con ASIPONA para construir parque lineal bajo el Puente Tampico

a presidenta municipal de Tampico adelantó que será el próximo jueves 6 de noviembre cuando se realice la reunión del Consejo de Administración de ASIPONA

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La administración municipal de Tampico gestiona ante la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) el comodato de un predio ubicado debajo del Puente Tampico para la construcción de un parque lineal, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

“Nos reunimos porque queríamos pedirles la concesión de abajo del puente, los 20 metros que ellos tienen como parte de su concesión federal, para solicitar la autorización del comodato. Estamos viendo la forma legal en la que nos entregarán el permiso para hacer el parque lineal, que será una de las ventanas al río Pánuco y que queremos poner al alcance de todas las personas”, explicó la alcaldesa.

Villarreal Anaya señaló que el objetivo es recuperar ese espacio para el uso público y posteriormente integrarlo a un circuito turístico que conecte con la laguna del Carpintero.

“Hacer ese parque lineal y después conectarlo en un circuito turístico con la laguna del Carpintero nos permitirá disfrutar de escenarios naturales únicos. ASIPONA está abierta a colaborar y mantenemos una estrecha coordinación con ellos”

La presidenta municipal de Tampico adelantó que será el próximo jueves 6 de noviembre cuando se realice la reunión del Consejo de Administración de ASIPONA, en la que se planteará la propuesta hecha por el gobierno municipal ante instancias federales la solicitud formal.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón