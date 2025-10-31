«Gracias por mi hermanito, pero yo oré por un perrito»: Maestra pide a sus alumnos escribir una carta a Dios

La maestra subió un video a sus redes sociales que volvió a ser viral en estos últimos días; la inocencia de los pequeños la hizo reír y compartir los momentos con sus seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.-Psicólogos alrededor del mundo, preocupados por la salud mental de las infancias, aseguran que las y los maestros necesitan involucrarse más en esta temática para con los alumnos de educación básica, pues actividades planeadas para su expresión emocional, pueden incluso salvar vidas.

La conexión con el ser interior es tan importante, que a veces hasta lo espiritual puede ser artífice para que niñas y niños puedan soltar y expresar sus emociones y deseos sin temor a ser juzgados. Esto se refleja en un ejercicio motivacional que hizo una maestra recientemente en Estados Unidos, con sus estudiantes de primer grado de primaria, a quienes les pidió que escribieran una carta dirigida a Dios, con el objetivo pedagógico de ayudarlos con sus expresiones y deseos sin que se sientan mal por hacerlo.

El resultado lo compartió en sus redes sociales y aunque esto ocurrió en septiembre, el video se viralizó de nueva cuenta al hablar sobre la salud mental en las infancias y cómo desde la educación se apoya a que sepan expresarse sin miedo.

¿Qué decían las cartas de estos alumnos?

La profesora Komuhendo Akkiki decidió poner a sus alumnos la actividad de escribir cartas a Dios, las cuales reflejaron su inocencia y con las que pretende ayudarlos con su salud mental y a expresar sus emociones sin que se sientan mal por hacerlo ante una sociedad que cada vez toma en cuenta los sentimientos de niñas y niños.

Las cartas, que en realidad fueron muy pequeñas, expresaron los siguientes deseos:

•¿Querías que la jirafa se viera así o fue un accidente?

•Gracias por mi hermanito bebé, pero yo oré por un perrito

•Si me das una lámpara con un genio, como Aladino, te daré lo que quieras, excepto mi dinero o mi set de ajedrez

•Apuesto que es bastante difícil para ti amar a todos y a cada uno en todo el mundo, hay sólo 4 personas en mi familia y nunca lo he podido hacer

•Dios, ¿porqué no inventas más nuevos animales? Necesitamos nuevos, hay muchos que están muy vistos

Esta última carta dejó también reflexionando a la profesora, pues si bien la mayoría de los textos llevaban mucha inocencia y eran cómicos, la realidad es que también se pensó en aquellos que no la pasan tan bien y que oprimen lo que sienten en lo más profundo de su ser.

Los comentarios en las redes son imperdibles

La inocencia de los niños y niñas en las cartas que le escribieron a Dios para expresar sus sentimientos provocaron una decena de comentarios en el video de la maestra, aplaudiendo la dinámica y el que lo publicara en sus redes, pues consideran los usuarios que maestras y maestros de todo el mundo podrían replicar esta actividad:

•La niña rezó por un cachorro, pero consiguió un hermano en su lugar. ¿No es Dios maravilloso?

•Empecé a reírme y la última carta me devolvió a la realidad. Los adultos necesitamos saber porqué los niños piden esto

Se espera que esta actividad provoque que las y los niños expresen con mayor facilidad sus emociones a través de cartas o de diarios que los hagan desarrollar una mejor salud mental de adultos.

Con información de HERALDO DE MÉXICO