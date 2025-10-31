Maromea en el 8 ceros Bravo

Este choque y vuelco con saldo de dos lesionados, fue provocado presuntamente por la omisión de alto en el transitado crucero

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un joven y un bebé resultaron lesionados la noche de este jueves en un choque seguido de volcadura en el cruce del bulevar Fidel Velázquez y calle Nicolás Bravo.

El percance fue atendido por elementos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a un joven que viajaba en un vehículo Ford Fiesta junto con dos acompañantes más.

En el otro vehículo involucrado, una camioneta Nissan Rogue, viajaba un bebé en brazos acompañado de la conductora. Tras ser valorados, se determinó que no era necesario trasladarlos a un hospital.

La conductora de la Rogue fue señalada como responsable de los hechos. Según los reportes, circulaba de oriente a poniente por la calle Nicolás Bravo y, por circunstancias aún no esclarecidas, omitió el alto al intentar cruzar el bulevar Fidel Velázquez de sur a norte.

Al no respetar la señal, impactó al Ford Fiesta, cuyo conductor perdió el control, se dirigió hacia el camellón central y volcó, quedando sobre el costado del conductor.

Minutos después, elementos de tránsito local acudieron al lugar para levantar el informe correspondiente.

Por Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales

Expreso – La Razón