Más de 250 cocodrilos capturados en Altamira en lo que va del año

Las autoridades de Protección Civil solicitaron a la población reportar la presencia de estos reptiles.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los Bomberos de Altamira han capturado más de 250 cocodrilos en lo que va del año, equivale a 25 por mes.

​»Llevamos arriba de 250 cocodrilos capturados y hacemos la recomendación a la población que los reporte. Recordemos que hace unas semanas hubo un ataque a un pescador y la recomendación es que no se metan a la laguna porque hay presencia», declaró el comandante de Bomberos, José Torres Gómez.

El último ataque de cocodrilo fue en la laguna La Aguada, ubicada en la colonia Nuevo Madero y el pescador logró ser llevado a un hospital.

El funcionario explicó que el riesgo se eleva en la actual época del año, la cual coincide con la reproducción de la especie.

​»Estamos en la temporada en que hay muchas crías y son protegidas, lógicamente van a atacar y es su hábitat».

​El incremento de las lluvias también ocasionó que la presencia de cocodrilos se presentara en lugares inundados.

Un ejemplo de ello ocurrió en la colonia Venustiano Carranza, donde un cocodrilo se quedó en un encharcamiento tras las precipitaciones.

Torres Gómez detalló que el cocodrilo medía un metro, y aunque no era muy grande, su mordida sí causaría una herida grave.

Por. Óscar Figueroa

La Razón