Niña de 12 años da a luz en Hospital de ciudad Victoria

Niña de 12 años da a luz en Hospital de #CdVictoria; a pesar de su corta edad tuvo parto normal. Tanto la madre cómo la bebé fueron dadas de alta, ya que están en perfecto estado de salud. El nacimiento se dio el día de San Judas Tadeo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una menor con apenas 12 años de edad dio a luz una bebé en el Hospital General de esta ciudad capital. El parto fue normal y ambas se encuentran en perfecto estado de salud

El titular del nosocomio, Doctor Guillermo Castañeda informó que la niña de 12 años de edad llegó para revisión médica de su embarazo, pero debido a un alto riesgo por su edad había sido programada para cesarea.

Sin embargo, sorprendió a todos cuando tuvo a la bebé de un parto eutócico (parto normal), y además la bebé nació en perfectas condiciones, informó el titular del nosocomio.

La joven madre de familia, de nombre Alma vive solamente con su padre quien se gana la vida de jornalero en un rancho del municipio de Soto La Marina.

De manera extra oficial se sabe que el padre de la bebe es un adolescente de apenas 14 años de edad, a quien conoció en aquel poblado.

La niña llegó al hospital General el día 27 de Octubre para revisión médica por su embarazo, por lo que se le brindaron todas las atenciones necesarias, y a la vez se dio parte al DIF Victoria.

Pese a que estaba en perfectas condiciones de salud, no pudo retirarse del hospital hasta ser atendida por personal del DIF Victoria.

Al ser abordada por ellos, ya no la dejaron sola, y al siguiente día que acudió al Hospital, justo en día de San Judas Tadeo nació su bebé de parto normal, y ambas en excelente estado de salud.

El informe del director señala que la menor no requirió de otro tipo de cuidados, sino al contrario, de inmediato llevaron a la bebé con la mamá para estar piel a piel, y que fuera alimentada con seno materno.

«La niña de 12 años de edad se pudo dar de alta sin complicaciones después de haber tenido un parto eutócico, estamos muy contentos porque a la niña le fue muy bien, y a la bebé tambien».

El funcionario culminó señalando que fue un producto a término prácticamente, con un peso y talla que no le provocó ningún problema de que tuviera que darle atenciones especiales.

Por Jesús Berlanga