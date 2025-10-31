Piden sancionar la falta de seguro para víctimas de accidentes viales en Tamaulipas

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. (AMASFAC) exhortó al Congreso del Estado de Tamaulipas a establecer sanciones para los propietarios de vehículos que no cuenten con póliza de seguro de responsabilidad civil, necesaria para proteger a las víctimas de accidentes viales.

El ex presidente nacional de AMASFAC, Alejandro Sobera Biotegui, explicó que aunque en Tamaulipas ya existe la obligatoriedad del seguro, no se han definido las sanciones para quienes incumplen, lo que impide cerrar el círculo legal y garantizar la protección de peatones y automovilistas.

“Nosotros en Tamaulipas ya tenemos la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, el que cubre a las víctimas de accidentes viales; sin embargo, no se tienen establecidas las sanciones. Si algún alcalde quisiera aplicarlas, no podría hacerlo. Eso es lo que estamos pidiendo al Congreso local, con algunos diputados con quienes platicamos en la sesión de ayer”

Sobera Biotegui destacó que siete de cada diez vehículos en Tamaulipas no cuentan con póliza de seguro, cifra que coincide con el promedio nacional.

“A nivel nacional, sólo el 30 por ciento de las unidades están aseguradas; el 70 por ciento no. En estados como Nuevo León o la Ciudad de México la cobertura llega al 60 por ciento, pero aquí seguimos en el promedio nacional”

El representante del sector consideró que la falta de cultura del aseguramiento no solo afecta a los conductores, sino también a peatones, comercios y autoridades municipales, porque los daños en banquetas, semáforos o señalización son solventados por el erario.

“Para la gente que nos visita o viene a trabajar, es importante tener la certeza de estar en una ciudad donde los vehículos están asegurados. Eso genera confianza y protección ante cualquier percance”

Finalmente, confió en que en un plazo de tres sesiones legislativas pueda aprobarse la propuesta impulsada por la diputada Úrsula Salazar, con el fin de garantizar responsabilidad vial y certeza jurídica para todas las personas quienes circulan por las calles de Tamaulipas.

Cynthia Gallardo

La Razón