Refuerza la alcaldesa cercanía con ciudadanos

El programa Presidencia Cerquita de Ti continúa consolidándose como un espacio de diálogo directo entre el gobierno municipal y la ciudadanía, fortaleciendo la confianza y el vínculo con las colonias de Nuevo Laredo.

Con gran entusiasmo y compromiso, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia Américo Villarreal, donde escuchó directamente las necesidades de las familias neolaredenses y reafirmó su compromiso de seguir trabajando con entrega y resultados.

Durante el encuentro con los vecinos, la alcaldesa destacó la importancia de mantener un gobierno cercano a la gente, que escuche, atienda y dé solución a las peticiones ciudadanas.

“Felices de atender a los ciudadanos, de escuchar sus demandas y de comprometernos a seguir trabajando aquí en compañía de nuestros regidores. Me da mucha satisfacción ver cómo este programa ya es un punto de encuentro donde vecinos de muchas colonias vienen a buscar apoyo y a platicar con su presidenta municipal. Eso nos llena de compromiso para seguir resolviendo y mejorando la calidad de vida de todos”, expresó Canturosas Villarreal.

Acompañada del regidor del sector, Sergio Pérez, así como de funcionarios municipales, la alcaldesa recorrió los módulos de atención y dio seguimiento a diversas solicitudes en materia de salud, educación y bienestar social.

Entre las principales peticiones que atendió la alcaldesa, destacó la rehabilitación de viviendas dañadas por incendios, apoyo a instituciones educativas como el Jardín de Niños Club Sertoma No.3 , y servicios médicos para familias en situación vulnerable.

Canturosas Villarreal explicó que cada semana su gobierno da seguimiento puntual a los compromisos adquiridos durante las jornadas, con el objetivo de garantizar que las soluciones lleguen de manera oportuna y efectiva.

STAFF

EXPRESO-LA RAZON