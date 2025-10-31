Refuerzan infraestructura sanitaria en importante sector habitacional

Como parte de estas acciones realizadas por COMAPA SUR, se llevó a cabo el reemplazo de 36 metros lineales de tubería dañada por una nueva

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el propósito de fortalecer la infraestructura sanitaria, se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en un sector habitacional de Tampico, donde se presentaban afectaciones derivadas del desgaste de la tubería.

Como parte de estas acciones realizadas por COMAPA SUR, se llevó a cabo el reemplazo de 36 metros lineales de tubería dañada por una nueva línea de 8 pulgadas de alta durabilidad, además de la limpieza de pozos de visita, en la colonia El Charro de Tampico, garantizando así el correcto funcionamiento del sistema sanitario.

Una vez concluidos los trabajos hidráulicos, se tiene programada la reposición del pavimento en la vialidad intervenida, con el fin de restablecer las condiciones de circulación y seguridad en la zona.

Estas labores benefician directamente a las familias que habitan en el sector habitacional intervenido, así como en zonas aledañas, al mejorar la eficiencia del servicio y prevenir futuras obstrucciones.

COMAPA SUR mantiene su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria, en concordancia con la política del Gobierno del Estado, orientada a promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de las familias del sur de Tamaulipas.

Por. Mario Prieto.