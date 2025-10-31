Solo 15 de 60 tránsitos han sido enviados a exámenes de confianza

La evaluación se aplica por bloques, lo que significa que la gran mayoría de la corporación aún no cumple con este requisito fundamental.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Solo quince agentes de Tránsito de Altamira, de un total de sesenta, han acudido a realizar las pruebas de control y confianza.

«Estamos hablando de 15 tránsitos de Altamira, de un total de sesenta, han ido a realizar las pruebas de control y de confianza. Los resultados se los darán a conocer en tres meses».

Los quince agentes evaluados por la Secretaria de Seguridad Pública representan solo una cuarta parte de la fuerza operativa total.

Santiago Cerecedo Maya, agregó que ya acudió a realizar los exámenes en el primer grupo y sigue a la espera los resultados.

El resto de los elementos se integrará a las evaluaciones de manera paulatina, a fin de que la Dirección de Tránsito cumpla con el proceso de certificación.

Los casos de corrupción en la delegación han ido a la baja en lo que va del 2026 y a decir del funcionario, las cámaras portátiles que llevan los oficiales, han servido para inhibir el mal comportamiento.

Por. Óscar Figueroa

La Razón