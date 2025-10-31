Vecinos exigen a la CFE restablecer el servicio tras tres días sin luz en Victoria

Los habitantes expresaron su inconformidad ante la falta de atención de la CFE, pese a los múltiples reportes y folios generados desde el inicio del apagón.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La falta de energía eléctrica por más de tres días ha provocado indignación entre vecinos de al menos trece colonias de Ciudad Victoria, quienes denuncian la ausencia de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tras el paso del frente frío que afectó la región.

Entre las zonas más perjudicadas se encuentran Moderna, Ejido El Olmo, Tamatán, Estudiantil, Oralia Guerra, Manuel Ravizé, Veteranos de la Revolución, Cuauhtémoc, Ampliación Tamaulipas, San Marcos, Altavista, Mirador, Emilio Caballero, parte del fraccionamiento Valle de Aguayo y la colonia Los Pinos, donde cientos de familias continúan sin luz, algunas sin agua y soportando el descenso de las temperaturas.

Los habitantes expresaron su inconformidad ante la falta de atención de la CFE, pese a los múltiples reportes y folios generados desde el inicio del apagón.

“Pagamos puntualmente, pero ellos no cumplen”, manifestaron algunos afectados, quienes temen por la pérdida de alimentos, carnes, lácteos y medicamentos refrigerados debido a la prolongada suspensión del servicio.

Vecinos advierten que la situación podría derivar en un problema sanitario y de seguridad si no se restablece de inmediato el suministro eléctrico, y piden a la CFE actuar con responsabilidad y sensibilidad ante la crisis que enfrentan decenas de familias victorenses.

Por Raúl López García