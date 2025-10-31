VIDEO: Rosalía prueba pozole, enfrijoladas y flautas en la CDMX y así reaccionó

Rosalía rompió el Internet con una transmisión en vivo junto a Latin Mafia, quienes la llevaron a probar los platillos mexicanos más deliciosos

CIUDAD DE MÉXICO.-¿Quién pidió esta señal? Rosalia llegó a la CDMX con toda la actitud para iniciar las promociones de su nuevo disco, pero también para demostrar que la comida mexicana y sus platillos más tradicionales no tienen punto de comparación.

Ahora que la cantante española está en la capital, los integrantes de Latin Mafia la llevaron a hacer una degustación de pozole, flautas, enfrijoladas y más platillos que enamoraron el paladar de Rosalia, quien no dudó en externar a sus seguidores de redes sociales que estos antojitos están aprobados por ella.

La tarde del miércoles Latin Mafia llevó a Rosalía a una conocida pozolería, en donde probó el platillo típico de las fiestas patrias, pero que no falta el resto del año. Ella, aprovechando la visita a un negocio mexicano, realizó una transmisión en vivo para presumir todo lo que estaba consumiendo, y además dar su opinión de cada preparado.

“A ver vamos, al lío, al lío, pozole. La primera vez que como pozole, chocos. Huele bien, uy, pero pica. Qué traicionero, pica, está muy bueno, me gusta, me sorprende que tenga lechuga”, dijo al probar el pozole mexicano.

Tras la pregunta de los miembros de la banda sobre si le gustaba, la ‘Motomami’ añadió, “más que apruebo, me ha encantado”. Cabe destacar que en cuanto su plato de pozole llegó a la mesa, los mexicanos le explicaron cómo prepararlo, pues el orégano, el limón y el chile en polvo no pueden faltar.

Durante la transmisión en vivo, Rosalía también probó otros de los platillos típicos que se sirven en el restaurante como son el caso de las flautas, las enfrijoladas y hasta un agua de horchata, todos del agrado de la cantante.

Tras este icónico momento viral, los fans de la intérprete que acaba de estrenar la canción Berghain no dudaron en reaccionar al momento celebrando su buen gusto en la comida; sin embargo, los fans que no son mexicanos también externaron su emoción y opiniones respecto a la cocina mexicana.

•Cuando un mexicano dice que no pica, es que sí pica.

•Tan linda Rosalía probó enfrijoladas, flautas, pozole, pero ella quería tacos.

•Se ve que le tenía desconfianza, pero aún así se lo comió.

•Que venga a mi casa y le hago unas enchiladas.

•Se me antojó su taco.

¿Qué hacía Rosalía en México?

Rosalía visitó la Ciudad de México en octubre de 2025 para su listening party en el que promocionó su próximo lanzamiento musical, LUX; en este encuentro sus fans tuvieron el privilegio de escuchar antes que nadie el nuevo álbum de la cantante, mismo que saldrá a la venta el 7 de noviembre.

Con información de HERALDO DE MÉXICO