VIDEO: «Si así es la muerte que me lleve», fan a Maribel Guardia vestida de catrina

Maribel Guardia volvió a conquistar a sus seguidores con un momento inesperado y viral en Xochimilco.

CIUDAD DE MÉXICO.-Maribel Guardia, conocida por su carisma y estilo inigualables, volvió a ser el centro de atención mientras recorría Xochimilco vestida como una elegante catrina.

Con su característico encanto y sonrisa, la actriz y cantante saludaba a los paseantes desde su trajinera, disfrutando de un día lleno de tradición y color.

Fan de Maribel Guardia le manda piropos en trajinera de Xochimilco

Fue en ese instante cuando un fan, desde otra embarcación, sorprendió a Maribel con una declaración que no pasó desapercibida:

Joan Sebastian no te amó, yo sí, él no te valoró, yo sí. Si así es la muerte que me lleve.

La actriz reaccionó con su habitual simpatía: “Gracias mi amor, muchas gracias, besos y bendiciones”. Luego, con una sonrisa pícara y en voz baja, añadió: “Sinvergüenzas estos”, provocando risas y aplausos entre quienes presenciaron la escena.

El momento fue captado por el usuario de TikTok @eljarochitojuancho, y en cuestión de horas, el video se volvió viral, generando miles de comentarios que celebraban la naturalidad y buen humor de Maribel, así como la ocurrencia del fan que se atrevió a declararle su amor de manera tan directa.

La catrina que enamoró a Xochimilco

El contexto del momento tiene un trasfondo cultural y emotivo. Maribel posó como una catrina mexicana, símbolo del Día de Muertos, enfundada en un vestido entallado diseñado por Mitzi, que combinaba transparencias y texturas para resaltar su figura. El atuendo se complementó con un velo negro y un tocado de flores de cempasúchil, representando el puente entre el mundo de los vivos y los difuntos.

El maquillaje, a cargo de Héctor Guzmán, destacó tonos rosa y violeta con destellos brillantes, dando vida a un rostro de calavera lleno de color y elegancia. Las fotos y reels capturadas por Luis Reyes mostraron a Maribel rodeada de flores y agua, en un homenaje simbólico a su hijo Julián Figueroa y a la riqueza de la tradición mexicana.

Humor, elegancia y cercanía con los fans

La reacción de Maribel Guardia ante la declaración del fan mostró una vez más su naturalidad y cercanía con el público. Su combinación de humor, elegancia y carisma hizo que el video se viralizara rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, convirtiéndose en tema de conversación entre miles de internautas.

Este momento demuestra que, más allá de su trayectoria artística y belleza, Maribel continúa conectando con sus seguidores de manera auténtica, y que incluso en escenarios improvisados como los canales de Xochimilco, puede generar momentos llenos de diversión, tradición y emoción.

Con información de HERALDO DE MÉXICO