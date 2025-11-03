800 bienes inservibles son dados de baja de la administración municipal

Se solicitó a titulares de área integrar el listado de bienes inservibles para llevar a cabo el proceso administrativo correspondiente

TAMPICO, TAM.- Aproximadamente 400 mil pesos estima la administración municipal de Tampico que tienen 800 bienes inservibles, que serán subastados tras la autorización del cabildo; así lo dio a conocer Patricia Del Ángel Rivas, secretaria de la Contraloría.

«Esos bienes se tienen que poner a subasta se tiene que publicar la licitación… son bienes inservibles… son sillas, algunos escritorios, algún equipo electrónico. Todavía tenemos más bienes pero les dije no podemos primero tenemos que sacar los que ya están aceptados, aprobados por cabildo para publicarse… El valuador tardó mucho estar viendo bien por bien, fueron creo que 800»

La funcionaria municipal dijo que se solicitó a titulares de área integrar el listado de bienes inservibles para llevar a cabo el proceso administrativo correspondiente.

«En marzo de este año primero les pedimos a todos que nos hicieran llegar cuáles eran los bienes que estaban en muy mal estado para darse de baja. En marzo aprobó cabildo una lista de bienes se hizo una contratación de un valuador»

Del Ángel Rivas expresó que se detectaron dos unidades oficiales también chatarra y se emprenderá el proceso correspondiente para darlas de baja; una de éstas es una camioneta de la Secretaría de Servicios Públicos.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón