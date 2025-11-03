Abaten a 13 agresores y liberan a 9 personas en Guasave, Sinaloa

Omar García Harfuch enfatizó la rápida respuesta de las fuerzas federales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanan (SSPC), Omar García Harfuch, informó en su red soscial de X sobre un enfrentamiento ocurrido alrededor de las 12:45 horas en La Brecha, Guasave, Sinaloa.

Destacó que elementos del Gabinete de Seguridad fueron atacados por un grupo armado oculto bajo un puente. Harfuch destacó la rápida respuesta de las fuerzas federales, la cual dejó un saldo de 13 agresores abatidos, 4 detenidos y 9 personas liberadas que se encontraban secuestradas.

Además, informó que se aseguraron 7 vehículos, armas largas y equipo táctico. Todo el material y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025

Se refuerzan acciones de seguridad en Sinaloa

En las últimas semanas, Guasave ha registrado una serie de acciones militares y federales dirigidas al combate de grupos delictivos que operan en comunidades rurales. Este nuevo enfrentamiento se suma a una serie de hechos violentos que mantienen la atención puesta en el norte del estado, una zona estratégica para el trasiego de armas y drogas.

Fuentes locales señalaron que, tras el intercambio de disparos, se desplegó un fuerte operativo de resguardo en los caminos que conectan La Brecha con comunidades vecinas, mientras peritos de la FGR realizan los peritajes correspondientes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO