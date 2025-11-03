Alfredo Adame asegura que los marcianos llegaron a la Tierra

El granjero aseguró que los alienígenas ya se encuentran entre los humanos y confirmó que son de color gris, como se han mostrado en diferentes ocasiones

Alfredo Adame alertó a la sociedad sobre la llegada de los extraterrestres a la Tierra durante una conversación en el comedor de La Granja VIP. El conductor de televisión dejó claro que no sólo existen los alienígenas, sino que también dejó claro que los seres de otro planeta ya se encuentran entre los seres humanos.

Ante la seguridad que mostró el integrante del reality show más polémico de la televisión mexicana en la actualidad, una de las participantes fue la primera en dejar claro que están aquí (en la Tierra) y Adame no tardó en confirmar el dato brindado por la granjera. Kim ante la curiosidad se cuestionó donde se encontraban a lo que Alfredo ya no tuvo una respuesta tan contundente como la anteriores. Eso sí, confirmó que son de color gris.

«Yo te puedo garantizar que los alienígenas existe», dijo Alfredo para comenzar la conversación mientras disfrutaba de su comida junto a otros integrantes de La Granja VIP.

Ante la curiosidad que mostraban sus compañeras de reality show, Alfredo Adame comenzó a explicar un poco sobre lo que sabe de los extraterrestres que se encuentran coexistiendo en el Planeta Tierra junto a los seres humanos. El conductor de televisión confirmó que son de color grises, como se han mostrado en algunas ocasiones en documentales y las pruebas de los expertos.



¿Cómo son los extraterrestres que están en la Tierra?, según Adame

El integrante de La Granja VIP no solo aseguró que los seres de otro planeta ya se encontraban en la Tierra, sino que también dejó claro que sabe como son. Adame explicó que todo lo que se ha mostrado es real, las naves y los alienígenas que han mostrado los expertos son reales, por lo que considera que son de color gris.

Ante esta afirmación, un granjero le preguntó si eran de cabeza ovalada y ojos grandes, como se han mostrado en algunas películas de Hollywood y producciones de ficción a lo largo de décadas. Adame afirmó que sí tienen ese aspecto y agregó que han llegado en naves espaciales. Antes de terminar con el tema, el conductor de televisión indicó que puede decir que ya están entre los seres humanos coexistiendo.

«¿Cómo se ven?», dijo una granjera, a lo que Adame contestó: «Bueno, como los han visto, los grises, como los han visto». Ante esta confirmación, otro de los habitantes de la granja le preguntó si eran «grises con la cabeza ovalada y ojos grandes». Alfredo no dudó en confirmar diciendo «sí, sí, las naves que han llegado. Pero te podría decir que ya están entre nosotros».

Con esta afirmación se terminó el tema sobre los extraterrestres en La Granja VIP, al menos por el momento. Queda esperar a que el conductor de televisión vuelva a mencionar algunos de los aspectos que sabe sobre los alienígenas o a expertos que han investigado sobre el tema anteriormente. Lo que es una realidad es que dentro del rancho, Adame ya sembró la duda sobre la existencia de seres de otro planeta.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO