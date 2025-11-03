Buscarán traer más eventos deportivos a Tamaulipas en 2026

TAMPICO, TAM.- Más eventos deportivos al estado, para aprovechar la infraestructura con la que cuenta, con el propósito de que las delegaciones tamaulipecas obtengan un mayor número de medallas en las distintas disciplinas busca atraer a la entidad en el 2026 el Instituto del Deporte de Tamaulipas; informó el director general de esa dependencia estatal, Manuel Alejandro Virués Lozano.

El funcionario estatal expresó que la entidad dispone de instalaciones certificadas por las federaciones nacionales y avaladas por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

“Lo que queremos es traer a Tamaulipas más eventos deportivos”

Explicó que para lograrlo, el Instituto del Deporte presenta ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte(CONADE) un catálogo con la infraestructura disponible, que incluye recintos deportivos, capacidad hotelera, red carretera y servicios generales.

“En esta etapa del macro regional de atletismo, por ejemplo, la pista Marte R. Gómez en Ciudad Victoria,la CONADE revisa que esté certificada, que tenga la certificación de la Federación Mexicana, checa infraestructura en general los directores vamos presentamos ante todos los directores y se vota, los directores votamos atletismo se va a Tamaulipas, Taekwondo a Michoacán. Este proceso se hace a nivel nacional con la delegación mexicana el pasado mes de noviembre»

Virués Lozano recordó que el proceso se llevó a cabo durante la asamblea nacional de la Federación Mexicana en noviembre pasado.

El funcionario estatal destacó además que Tamaulipas incrementó en 33 el número de medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional 2025, a comparación con el año pasado, con avances notorios en disciplinas como rodeo, judo y atletismo.

“Ayudó mucho traer este tipo de eventos, vamos a apostar en general por todos, pero hay cinco o seis estamos focalizados por la cuestión de competitividad de medallas que oferta para Tamaulipas y los medallistas»

Finalmente, señaló que se trabaja en el fortalecimiento de levantamiento de pesas, luchas asociadas, judo y rodeo, para lo cual se está adquiriendo nuevo equipo deportivo que llegará en los próximos dos meses.

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN