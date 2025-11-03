Cerrará el Club de Industriales en Tampico

El Club de Industriales ha sido, durante 20 años, uno de los puntos de encuentro más importantes para empresarios, líderes locales y representantes del sector productivo, albergando eventos sociales, reuniones corporativas y actividades de vinculación económica en la región

TAMPICO, TAM.- Luego de dos décadas de operación en la zona sur de Tamaulipas, trascendió que el Club de Industriales podría cerrar definitivamente sus puertas el próximo 29 de noviembre.

Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de la administración o de los socios del recinto, diversas fuentes cercanas confirmaron que el cierre es prácticamente un hecho y que las instalaciones dejarán de operar en la fecha mencionada.

Éste centro de negocios era administrado por los empresarios Fleishman, quienes prácticamente han ido, cambiando su giro comercial y hotelero hacia Elda, logística industrial.

Aún se desconoce si las instalaciones serán destinadas a otro proyecto o si se trata de una clausura definitiva. Se espera que en los próximos días se emita una postura oficial que confirme los motivos y el futuro del inmueble.

Por Mario Prieto