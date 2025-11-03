Choque en zona centro deja dos mujeres lesionadas

El incidente se registró en el cruce de las calles Pedro J. Méndez y Francisco I. Madero.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un fuerte choque entre dos vehículos se registró la tarde de ayer en la zona centro de Ciudad Madero.

En el lugar, personal de Voluntarios Zona Sur brindó atención a dos mujeres, conductoras de las unidades involucradas, quienes presentaron contusiones leves y crisis nerviosas derivadas del impacto.

Las autoridades viales acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, mientras el tránsito vehicular permaneció parcialmente afectado durante varios minutos.

De acuerdo con testigos, una de las unidades presuntamente no respetó la preferencia de paso, provocando la colisión justo en la intersección de ambas calles.

El incidente generó expectación entre peatones y automovilistas, ya que ambas unidades quedaron obstruyendo la vialidad principal en una hora de considerable afluencia.

Los vehículos fueron retirados con apoyo de una grúa, mientras las lesionadas fueron valoradas en el sitio sin requerir traslado hospitalario, quedando todo en daños materiales menores.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón