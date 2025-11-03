Fugas en cilindros movilizan a bomberos

En ambos casos, los vulcanos retiraron los tanques por el riesgo que había para las familias que habitan en esas viviendas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Fugas en cilindros de gas ubicados en distintos domicilios, fueron atendidas el domingo por elementos del cuerpo de bomberos de Tampico.

La primera emergencia tuvo lugar en un domicilio de la segunda avenida de la colonia Anáhuac.

En ese sitio, el problema se presentó en un cilindro de 30 kilos.

El tanque tenía una fuga en el fondo, ante lo cual se decidió retirar el mismo.

La segunda ocurrió en una vivienda de la privada Ramos número 106, entre Torreón y callejón Ramos, de la colonia Campbell.

La familia afectada reportó el problema a través del número de emergencias.

Los «tragahumo» se trasladaron al lugar, donde hallaron un tanque en malas condiciones.

Al revisarlo, los bomberos determinaron el retiro del cilindro para eliminar riesgos.

Por. Benigno Solís/La Razón