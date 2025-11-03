Garantizada la operación del Hospital General del ISSSTE Tampico durante la suspensión eléctrica de CFE

El directivo dio a conocer que, ante el aviso de suspensión del servicio eléctrico por ocho horas emitido por la CFE para este lunes, se realizó una revisión técnica del sistema alterno de energía.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Hospital General del ISSSTE en Tampico, que brinda atención a 330 mil derechohabientes del sur de Tamaulipas y de la región huasteca, cuenta con una planta de energía eléctrica propia que garantiza el suministro en áreas prioritarias como quirófanos y terapia intensiva, informó su director, Juan Ángel Guevara Flores.

Personal administrativo y de mantenimiento del nosocomio verificó su correcto funcionamiento mediante pruebas realizadas entre el fin de semana y esta mañana.

“Se hicieron las pruebas necesarias, el sábado se hicieron unas pruebas… nuestras áreas críticas, lógico, terapias intensivas; tenemos pacientes y tenemos la capacidad. Lo mismo en cirugías y urgencias”, señaló Guevara Flores, quien expresó que el hospital atiende a un promedio de 240 mil derechohabientes directos, sumando 330 mil en total en la zona.

El funcionario aseguró que no hay afectaciones en quirófanos ni en terapia intensiva, y que las actividades administrativas continúan con reducción en el uso de equipos de aire acondicionado, sin comprometer la atención médica en áreas como hemodiálisis.

“Podemos operar sin mayor problema, disminuyendo carga de trabajo como los climas o áreas no prioritarias. Fuimos previsorios; adelantamos los bloques de atención para no poner en riesgo la salud ni la vida de los pacientes”, afirmó.

Asimismo, Guevara Flores dijo que las vacunas y los medicamentos de farmacia se mantienen protegidos y que la capacidad operativa del hospital este lunes fue de 70 por ciento, sin interrupciones en los servicios esenciales.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón