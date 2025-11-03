Industrias de Altamira dejan de generar 3 mil empleos

El secretario general de la Sección 212 del Sindicato Petroquímico, Julio Salvador Alfaro Flores informó que el 2025 es uno de los años más complicados para la industria

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El sector industrial de Altamira registra una pérdida de tres mil empleos en el año y esto se debe a la incertidumbre económica generada por los aranceles de Estados Unidos.

El secretario general de la Sección 212 del Sindicato Petroquímico, Julio Salvador Alfaro Flores informó que el 2025 es uno de los años más complicados para la industria, ya que muchas empresas disminuyeron su actividad productiva y los servicios externos que solían contratar.

“Si antes había cerca de cinco mil trabajadores contratistas, hoy apenas tenemos dos mil. Eso representa una reducción del 50 por ciento y un impacto directo en el empleo local”.

Explicó que la aplicación de aranceles al acero y al aluminio afectó a las empresas exportadoras, lo que generó una cadena de consecuencias en toda la industria petroquímica y manufacturera.

La Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), ha confirmado que los aranceles y las nuevas medidas comerciales provocan que la producción en las plantas se mueva más lento.

Además,la aplicación de gravámenes a insumos vehiculares ya causó una baja del 10% en la exportación de autos y materias primas por el puerto de Altamira.

Aunque hasta el momento no se registran cierres de plantas en el puerto industrial, persiste la incertidumbre entre los empresarios, ya que el 60 a 70 por ciento de la producción se exporta a Estados Unidos.

Pese al panorama adverso, Julio Salvador Alfaro Flores aseguró que las compañías mantendrán el pago de aguinaldos y pequeños incrementos salariales de entre el 3 y 5 por ciento, en un esfuerzo por conservar la estabilidad laboral en la región.

Por. Óscar Figueroa

La Razón