Llegó el concurso de disfraces con causa KN 2025; será el Domingo 16 de Noviembre en Victotia

Desde las 4:30 de la tarde, los dueños y sus mascotas podrán competir mostrando los disfraces más originales en un evento de tema libre



12:30 pm

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Este domingo 16 de noviembre, la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines será el escenario de creatividad, diversión y solidaridad con el Tradicional Concurso de Disfraces con Causa KN 2025. Desde las 4:30 de la tarde, los dueños y sus mascotas podrán competir mostrando los disfraces más originales en un evento de tema libre, donde la imaginación será la protagonista. Los cinco mejores participantes recibirán premios de patrocinadores locales como Limpio Center, Misodi Tú Bodega de Limpieza, Alimentos y Forrajes El Granero, Allegree Cd. Victoria y Central Veterinaria. La inscripción tiene un costo de 100 pesos, con opción de transferencia a Santander 5579100237950280, y los recursos apoyarán las actividades de KNproyect AC, fortaleciendo la unión entre la comunidad y sus mascotas. Los organizadores invitan a toda la familia a asistir, apoyar a los concursantes y pasar una tarde llena de diversión y solidaridad. Para más información e inscripciones, se puede contactar al Whatsapp 8342721168. ¡Ven con tu perrito, tu disfraz y muchas ganas de divertirte! Por. Raúl López García